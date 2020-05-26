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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال تطهير وتعقيم الشوارع المحيطة بمستشفى عزل فاقوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، أعمال التطهير والتعقيم بالأماكن والشوارع المحيطة بمستشفى العزل بفاقوس، والمخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.
وشدّد المحافظ على اللواء ضياء أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بالاهتمام بأعمال النظافة والتطهير المستمرين بالمنطقة المحيطة بالمستشفى، وعدم السماح بتراكم القمامة والمخلفات ورفعها أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والتنسيق مع إدارة مستشفى العزل بفاقوس للتخلص الأمن من النفايات الطبية، ونقلها فورا للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
ووجه المحافظ رئيس المركز، بالتنسيق مع العميد سامر هيكل مأمور مركز شرطة فاقوس، بعدم السماح بتواجد أي سيارات أو انتظار للمواطنين أمام مستشفى العزل، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
كما قام المحافظ وبرفقته نائبته المهندسة لبني عبدالعزيز، بتفقد المنطقة المحيطة بالمستشفى وصولا لكوبري العدوي، ليوجه المحافظ رئيس المركز بإعداد تصور لرفع كفاءة ورصف الشوارع بالمنطقة، وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها، وإدراجةا في خطة العام المالي القادم 2020- 2021.
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