شكرا لقرائتكم خبر عن «روساتوم الروسية» تعلن إصابة أحد موظفيها بمكتب القاهرة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة روساتوم الروسية، الثلاثاء، إصابة أحد موظفيها في مكتب ASE بالقاهرة بفيروس كورونا المستجد.
وتم إرسال الحالة المصابة إلى الحجر الصحي، ومازال معزولًا تحت الرعاية الطبية، كما تم حصر المخالطين له وعزلهم.
وأكدت الشركة أنه حتى الآن لا يوجد حالات إصابة إخرى للموظفين أوعمال الشركة، وأنها ستستمر في المتابعة الدورية وستقوم بالإعلان عن أي مستجدات في الحالة الصحية للموظفين في المنطقة.
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