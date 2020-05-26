حصاد الدولة للحالات المصابة بفيروس الكورونا

قامت وزارة الصحة والسكان بالإعلان عن خروج حوالي 93 مصاب بفيروس الكورونا في يوم أمس الاثنين من مستشفيات العزل والحجر الصحي وذلك بعد أن استطاعوا الحصول على الرعاية الطبية وتم علاجهم على خير وذلك تبعاً لجميع إرشادات منظمة الصحة العالمية وذلك ليصل عدد المتعافين إلى 4900 حالة متعافية.

كما أكد مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلان والمتحدث الرسمي الخاص بالوزارة الدكتور خالد مجاهد بالتأكيد على أن عدد الحالات التي تحولت من إيجابي لسلبي ليصل عدد الحالات إلى 5481 حالة من بينهم المتعافين وتم تسجيل اليوم حوالي 702 حالة بعد ما ثبت إيجابية التحليل وذلك تبعاً لجميع إجراءات الترصد التي قامت الوزارة بالإعلان عنها.