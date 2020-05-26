شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مسؤول إعلام "داعش" فى صلاح الدين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤول إعلام تنظيم "داعش" فى محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وقال "الحشد" في بيان له اليوم الثلاثاء، إن قوة من اللواء 43 التابع للحشد نفذت كمينا محكما لمن يعرف بمسؤول إعلام داعش في محافظة صلاح الدين المدعو أيوب عداي العاني.
وأضاف البيان: "الإرهابي المذكور شارك فى أغلب العمليات الإجرامية ضد القوات الأمنية والمدنيين، لاسيما في محافظة صلاح الدين".
من جهتها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على عنصر في تنظيم "داعش" بعد عودته من سوريا إلى العراق.
وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع لواء المشاة 30 ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة البو عبيد، ناحية الرمانة بقضاء القائم في محافظة الأنبار
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مسؤول إعلام "داعش" فى صلاح الدين بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.