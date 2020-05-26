شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مسؤول إعلام "داعش" فى صلاح الدين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤول إعلام تنظيم "داعش" فى محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقال "الحشد" في بيان له اليوم الثلاثاء، إن قوة من اللواء 43 التابع للحشد نفذت كمينا محكما لمن يعرف بمسؤول إعلام داعش في محافظة صلاح الدين المدعو أيوب عداي العاني.

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وأضاف البيان: "الإرهابي المذكور شارك فى أغلب العمليات الإجرامية ضد القوات الأمنية والمدنيين، لاسيما في محافظة صلاح الدين".

من جهتها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على عنصر في تنظيم "داعش" بعد عودته من سوريا إلى العراق.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع لواء المشاة 30 ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة البو عبيد، ناحية الرمانة بقضاء القائم في محافظة الأنبار