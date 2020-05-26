الصحة تدرس وقف علاج مصابى كورونا بـ"هيدروكسي كلوروكين" .. اعرف السبب

وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365"، أن علاج "هيدروكسي كلوروكين"، ما زال يستخدم في مستشفيات العزل كعلاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد وتابعت المصادر إن التحديثات على بروتوكول العلاج الأخيرة والتي كانت منذ عدة أيام، لم تشمل تغيير هذا الدواء، وبالتالي فإن العلاج يوصف للمصابين بحسب البروتوكول، الذين لا يتعدى عمرهم 45 عاما، ولا يعانون من أمراض القلب.

وقالت إن اللجنة العلمية لفيروس كورونا تدرس حاليا إمكانية استبدال هذا العلاج بغيره في بروتوكول العلاج في مصر وتابعت: سيتم تغيير "هيدروكسي كلوركين" خلال وقت قريب في بروتوكول العلاج، الذي يعمل به جميع مستشفيات العزل، لافته إلى أن اللجنة العلمية تبحث دائما فيما هو جديد وتتابع الأبحاث التي تجري في الخارج، للوقوف علي أفضل علاج يمكن تقديمه في بروتوكول العلاج في مصر.

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وحذرت المصادر المواطنين من استخدام هذا العلاج منزليا في حالة الشعور بأي أعراض خاصة بفيروس كورونا المستجد، لأن استخدامه بشكل خاطئ قد يسبب أضرارا كبيرة خاصة لمرضى القلب، وأكدت أن هذا الدواء كان يتم استخدامه داخل المستشفيات فقط تحت إشراف الأطباء العاملين بمستشفيات العزل.