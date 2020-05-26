شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا يتفشى بسرعة فى البرازيل وتشيلى والبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الصحة العالمية أكدت بأن فيروس كورونا يتفشى بسرعة في البرازيل وتشيلي والبيرو.

وفي سياق متصل قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن فريقا مختصا بالسلامة سيراجع البيانات حول عقار هيدروكسي كلوروكين بحلول الشهر القادم، وذلك بعد يوم واحد من استناد مسؤولين إلى مخاوف تتعلق بالأمان دفعتهم إلى وقف استخدام علاج الملاريا فى تجربة عالمية على مرضى فيروس كورونا المستجد.