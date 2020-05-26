شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا يتفشى بسرعة فى البرازيل وتشيلى والبيرو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الصحة العالمية أكدت بأن فيروس كورونا يتفشى بسرعة في البرازيل وتشيلي والبيرو.
وفي سياق متصل قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن فريقا مختصا بالسلامة سيراجع البيانات حول عقار هيدروكسي كلوروكين بحلول الشهر القادم، وذلك بعد يوم واحد من استناد مسؤولين إلى مخاوف تتعلق بالأمان دفعتهم إلى وقف استخدام علاج الملاريا فى تجربة عالمية على مرضى فيروس كورونا المستجد.
وأوقفت المنظمة استخدام العقار في تجربتها التي تشمل بلدانا عديدة، بعد دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية البريطانية، توصلت إلى أن عينة المرضى الذين تم علاجهم بهيدروكسي كلوروكين زادت فيها معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب.
ويصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون هيدروكسي كلوروكين بأنه علاج محتمل للمرض.
وقالت منظمة الصحة العالمية: "سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الضرر أو الفائدة أو عدم فائدة هيدروكسي كلوروكين بمجرد مراجعة الأدلة من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات. سوف تتضمن هذه المراجعة بيانات من التجربة العالمية (سوليداريتي) وغيرها من التجارب الجارية، بالإضافة إلى أي أدلة منشورة حتى الآن. هذا متوقع بحلول منتصف يونيو".
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