شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرهابية» تستغل وفاة طبيب المنيرة لضرب إرادة الجيش الأبيض.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: «الأطباء» يشنون حملة ضد محاولات هدم الروح المعنوية للفرق الطبية المواجهة لكورونا.. إحنا جنود على خط النار ومش هنسيب المعركة.. يتهمون نقابة الأطباء بـ«الصيد فى الماء العكر» ويطالبون بتطهيرها من الإخوان.. ويؤكدون: الاستقالات خيانة عظمى. وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: «الإرهابية» تستغل وفاة طبيب المنيرة لضرب إرادة الجيش الأبيض.. «الصحة»: 1.6% فقط من المصابين من الفريق الصحى.. والإصابات والوفيات ليست قاصرة على مصر أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة الأحياء أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة الأحياء الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج «الدعم العينى».. المشروع يمنح أولوية للفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا.. وإقرار سياسات تسعير تغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ابن حزم يفتى بأن حديث المعازف «موضوع».. أهل الأندلس وعلماء العصر الحديث ينتقدون أحاديث للبخارى ابن حزم يفتى بأن حديث المعازف «موضوع».. أهل الأندلس وعلماء العصر الحديث ينتقدون أحاديث للبخارى «مساجيرو»: حلقة استشهاد البطل أبكت مصر.. صحيفة إيطالية عن «الاختيار»: حول الشهيد «منسى» إلى «أسطورة عربية» تسليم خطابات الندب للملاحظين ومقدرى الدرجات بامتحانات الثانوية منتصف يونيو.. «التعليم»: تطبيق كل الإجراءات الصحية للوقاية من كورونا داخل الكنترولات وتحقيق التباعد بين الأعضاء أثناء التصحيح Advertisements «التضامن»: صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى الاثنين المقبل.. تقسيم الصرف من منافذ هيئة التأمينات بجداول محدددة منعا للتكدس والوقاية من فيروس كورونا «التضامن»: صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى الاثنين المقبل.. تقسيم الصرف من منافذ هيئة التأمينات بجداول محدددة منعا للتكدس والوقاية من فيروس كورونا نيفين جامع: تطبيق نظام وقائى لاستقبال جميع العملاء.. توفير 1.19 مليار جنيه أول 4 أشهر من 2020 للمشروعات الصغيرة الموازنة العامة الجديدة تتوسع فى برامج «الدعم العينى».. المشروع يمنح أولوية للفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا.. وإقرار سياسات تسعير تغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات الموازنة العامة الجديدة تتوسع فى برامج «الدعم العينى».. المشروع يمنح أولوية للفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا.. وإقرار سياسات تسعير تغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات شحن أول دفعة عربات قطار روسية بحرا بعد إجازة العيد.. الدفعة تضم 30 عربة ركاب عادية تصل ميناء الإسكندرية نهاية يونيو.. والعربات الجديدة ستدخل الخدمة على الخطوط الرئيسية خلال يوليو وزير المالية: التوسع فى نظام «التخليص المسبق» بمزايا للمتعاملين مع الجمارك.. معيط يوجه بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية.. ويشير إلى التنسيق للتواصل مع الشركاء التجاريين لإنشاء موقع إلكترونى مشترك وزير المالية: التوسع فى نظام «التخليص المسبق» بمزايا للمتعاملين مع الجمارك.. معيط يوجه بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية.. ويشير إلى التنسيق للتواصل مع الشركاء التجاريين لإنشاء موقع إلكترونى مشترك منافذ أمان تضخ «أطنان» من الأغذية بأسعار مخفضة خلال العيد.. سيارات محملة بالسلع تجوب القرى والنجوع «العدل» تدرس عودة بعض خدمات الشهر العقارى المعلقة بعد العيد.. عودة المحاكم تنتظر بحث إعادة توثيق توكيلات المحامين.. والوزارة توفر كل إجراءات الحفاظ على أرواح المواطنين والموظفين لمواجهة فيروس كورونا «العدل» تدرس عودة بعض خدمات الشهر العقارى المعلقة بعد العيد.. عودة المحاكم تنتظر بحث إعادة توثيق توكيلات المحامين.. والوزارة توفر كل إجراءات الحفاظ على أرواح المواطنين والموظفين لمواجهة فيروس كورونا

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