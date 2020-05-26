أخبار مصر اليوم.. 2.6 مليار جنيه لتحسين أوضاع أعضاء المهن الطبية بالموازنة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، فضلا عن تقارير خاصة بشأن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة، أبرزها 2.6 مليار جنيه لتحسين أوضاع أعضاء المهن الطبية بالموازنة الجديدة.

2.6مليار جنيه لتحسين أوضاع أعضاء المهن الطبية بالموازنة الجديدة

بلغت تكلفة تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2.6 مليار جنيه، وذلك من خلال رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75% ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 2.6 مليار جنيه.

رئيس وزراء الهند يؤكد للسيسى اعتزاز بلاده بعلاقتها الوثيقة مع مصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الجمهورية الهندية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الهندي هنأ الرئيس بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، ومثمناً الثقل السياسي البارز التي تمارسه مصر بشكل متزن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ضبط منة عبد العزيز فتاة الاغتصاب على تيك توك فى الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة التيك توك"منة عبد العزيز " التي ظهرت في مقطع فيديو، اتهمت فيه شاب بالاعتداء عليها جنسيا، بالاشتراك مع آخرين، وتتبع رجال المباحث مقطع الفيديو، وتم التوصل للفتاة.

وزير الأوقاف: الحياد فى قضايا الوطن خيانة ومواجهة الإرهاب مطلب دينى ووطنى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الحياد فى قضايا الوطن خيانة والمواجهة الشاملة للإرهاب مطلب دينى ووطنى، و أنه لا مجال للجبن أو المراوغة فى مواجهة الإرهاب.

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدأ تنفيذ قرار حظر الحركة بالطرق، لليوم الثالث والستين على التوالى بكل ربوع الجمهورية، حتى الساعة السادسة صباح غدٍ الأربعاء، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحماية المصريين من أى أخطار قد يتعرضون لها.

قرارات جمهورية بشأن النيابة الإدارية وقضايا الدولة والاستئناف وتعديل أقدميات

نشرت الجريدة الرسمية مجموعة كبيرة من القرارات الجمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، وتعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة.

جيش مصر الأبيض.. المصريون يصفعون لجان الإخوان الإلكترونية ويدعمون الأطباء

مازالت محاولات اللجان الإلكترونية، لجماعة الإخوان الإرهابية، تواصل محاولاتها للوقيعة بين الشعب المصرى، وكافة عناصر الدولة، ولكن فى كل مرة تفاجأ تلك اللجان بفشل ذريع، آخر هذه المحاولات، الوقيعة بين الأطباء والشعب، على أثر تقديم قلة من الأطباء استقالاتهم بسبب عدم وجود وسائل أمان لهم، ومع ذلك، أجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعى، على أن الأطباء هم "الجيش الأبيض" لمصر، وأنهم يقفون فى خط المواجهة ضد فيروس كورونا المستجد، سواء أطباء أو ممرضين أو أى من عناصر المنظومة الطبية.

رسالة صوتية جديدة من رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية

طمأنت الفنانة رجاء الجداوي جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل يومين ونقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بتسجيل صوتى في مداخلة هاتفية في راديو مصر، وقالت رجاء الجداوى إنها تتواجد حاليًا في العزل وتتلقى الرعاية اللازمة في المستشفى بمتابعة واهتمام من قبل الأطقم الطبية مثلها مثل جميع المصابين ولا فرق بينهم فالرعاية ليست مخصصة لأحد على حساب أحد.

مقتل معتز الجبوري مسؤول داعش في العراق وأبرز مساعدي زعيم التنظيم الإرهابى

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، مقتل معتز الجبوري مسؤول داعش في العراق وأبرز مساعدي زعيم التنظيم الإرهابى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

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غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا يتجدد من آن لآخر، حول لقب نادي القرن الذي منحه الكاف للأهلي رسميا منذ 20عام، بعدما أعلن نادي الزمالك مجدداً أنه الأحق في لقب القرن ، ليتفاعل كثير من مستخدمي التواصل الاجتماعي مع الجدل المتجدد.

الولايات المتحدة تسجل 19269 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يصل إلى 1662768 حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، عن تسجيل 19269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليصل الإجمالي إلى 1662768، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 532 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إلى 98 ألفا و218 إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة فى هذا البلد، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

الصحة تخاطب قطاعاتها لحصر الأطباء المحالين للمعاش حديثا لمواجهة كورونا

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطابًا إلى كافة الجهات والقطاعات التابعة لها بتحديد الأعداد المطلوبة من "الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، التمريض العالى، الكيميائيين، فنيى التمريض، الفنيين الصحيين، من المحالين للمعاش حديثًا منذ عام فأقل أو أقل من عامين، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

قمة اليابان وأوروبا: 20 مليار يورو لمساعدة الدول الشريكة في مواجهة كورونا

عقد شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، وتشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لين، رئيس المفوضية الأوروبية، اجتماع القادة عبر الفيديو كونفراس، حيث أعرب الزعماء عن عميق تعاطفهم مع ضحايا جائحة COVID-19، واعترفوا بأن التضامن والتعاون العالمي والتعددية الفعالة مطلوبان أكثر من أي وقت مضى لهزيمة الفيروس وضمان الانتعاش الاقتصادي.

عبد الفتاح مورو يعلن انسحابه من حركة النهضة الإخوانية التونسية

ذكر موقع العربية، أن عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، ومرشحها للانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس العام الماضي، أعلن رسميا، انسحابه من الحركة واعتزاله العمل السياسي، وقال مورو، إنه اعتزل العمل السياسي ومزّق تذكرة السياسة مما سيزيد من تعميق حالة التصدع داخل الحركة التي تعيش خلافات غير مسبوقة بسبب مؤتمرها الحادي عشر.

"مستشفيات مصر خضراء".. وزارة البيئة تبدأ تغيير الأجهزة الطبية فى 5 مستشفيات واستبدالها بجديدة خالية من الزئبق.. وتتعاون مع "الصحة" لإحلال جاونتيات وحقن ومستلزمات خالية من البلاستيك غير قابل للتدوير

تنفذ وزارة البيئة، من خلال مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية"، الممول من مرفق البيئة العالمي بمنحة قدرها 4.1 مليون دولار، خطة للحد من انبعاثات مركبات الدايوكسين والفيوران، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والاتصالات، ويسعى المشروع إلى خفض 5 كيلو جرامات من الزئبق في العام.

تقارير تونسية: العين الإماراتى يعرض مبلغا خياليا لشراء على معلول من الأهلى

كشفت تقارير صحفية تونسية أن على معلول، نجم منتخب تونس والنادى الأهلى، تلقى عرضاً جديداً من أندية الخليج للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

حقق إجمالي الودائع المصرية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ نحو 4 تريليون و246 مليار جنيه، مقابل 3 تريليون و837 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 409 مليار جنيه.

ليفربول يقرر إعادة أموال تذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، اليوم الثلاثاء، إعادة أموال تذاكر المباريات التي لم يخضها الفريق على ملعب "أنفيلد" بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم إلى الجماهير.

720شجرة نادرة حول العالم فى الحديقة النباتية بأسوان تشهد على ذكريات العشق والحب بالعيد .."منى وإسلام وعيسى وكريمة" أبرز التدوينات على الأشجار.. وسور الكورنيش يسجل قصص العشاق ..وحديقة الأميرة فريال مقصد الحبيبة

لم يكن أحداً يتوقع أن يأتى يوماً تخلو فيه المتنزهات والحدائق والشواطئ وكورنيش النيل والمقاصد المختلفة فى الأعياد والمناسبات من زوارها، بعد أن كانت تشهد تكدساً شديداً فى تلك الأيام خاصة أنها قبلة المصريين الأولى وخاصة العشاق الذين يبدون اهتماماً كبيراً بالمتنزه وترك ذكرى فى الأماكن التى جمعت لحظات الحب بين الطرفين.

2.6مليار جنيه لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية بموازنة 20ـ 21.. و5.25 مليار تكلفة بدل العدوى.. والبرلمان يدرس إضافة 2 مليار لشراء مستلزمات الوقاية ومكافآت للعاملين بالحجر.. وتأسيس صندوق للمخاطر

بلغت تكلفة تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2.6 مليار جنيه، وذلك من خلال رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75% ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 2.6 مليار جنيه.