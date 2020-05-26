نيابة طلخا تخلي سبيل أصحاب واقعة "اجري يا شيخ" بكفالة 100 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أمرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل الطالب محمود مجدي جابر العشري، بطل واقعة فيديو "اجرى ياشيخ" بكفالة 100 جنيه، على ذمة التحقيق في اتهامه بازدراء الأديان وكسر الحظر وانتحال صفة.

كما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل السيد ناصر السيد (مصور الفيديو)، وطاهر عادل طاهر عبدالفتاح، الذى نشره على "تويتر" بضمان محل إقامتهم على ذمة القضية.

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ونفى ماجد الحنبلي، محامي المتهمين، التهم المنسوبة لهم، مؤكدا أن المتهم الأول طالب بالصف الأول الثانوي، معتاد قراءة القرآن للمواطنين، الذين يؤمهم في عدد من الصلوات لجمال صوته في التلاوة.

وأضاف أنه لم يكن لديه نية إساءة أبدا لمصر أو أي تيار ديني، وأنه جمع عدد من أصدقائه لأداء صلاة العيد مرتديا الملابس الأزهرية كونه طالبا بالأزهر إلا أنه عندما سمع صوت دورية الشرطة ارتبك وهرب والمصلون.

وأضاف المحامي أن المتهم الثاني الذي التقط الفيديو صوره على سبيل الدعابة ولم يكن يقصد الإساءة لمصر أو استغلاله لصالح أى جماعة أو تيار، مشيرا إلى أن المتهم الثالث رفع الفيديو على موقع تويتر بهدف الدعابة أيضا ولم يكن يعلم أنه سيثير هذه الضجة.