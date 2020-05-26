النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي لطفلين لقيا مصرعهما بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: تسلمت نيابة جنوب القاهرة، تقرير الطب الشرعي لجثة طفلين لقيا مصرعهما إثر نشوب حريق شقة سكنية في منطقة البساتين ومرفق بالتقرير توقيت الوفاة وسببها والإصابات الموصفة بالجثث. وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة ، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بالبساتين ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق. وتم فرض كردون أمني، لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

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