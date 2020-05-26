محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت الحملات عن ضبط 1.2 طن سلع غذائية محجوبة عن الأسواق بقصد الاحتكار في الاسكندرية، و36 طن سلع غذائية مجهولة المصدر في القليوبية، 25 طن سكر في الشرقية داخل مصنع لتعبئة مجهولة المصدر، و2.6 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مجزر بالقاهرة ،1.1 طن أرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 2.6 طن لحوم فاسدة و63 طن سلع غذائية مجهولة المصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.