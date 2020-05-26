محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
دعا الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جميع مؤسسات المجتمع المدني، إلى المشاركة الفعالة مع الدولة في تحمل عبء مواجهة فيروس كورونا المستجد.
واقترح أبوالعلا، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، تخصيص جزء من المقار التي تمتلكها النقابات والشركات والمؤسسات المختلفة كأماكن لعزل الحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة من أعضائها المصابين بالفيروس؛ بهدف تخفيف الضغط على مستشفيات وأماكن العزل.
وأضاف عضو لجنة الصحة: تقريبًا كل النقابات والشركات لديها أندية اجتماعية ومصايف وقاعات للمؤتمرات، ومن الممكن استغلال هذه الأصول وتحويلها إلى مقرات للعزل للحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة، تحت إشراف وزارة الصحة؛ لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء هذه المؤسسات.
وأشار إلى أنه من الممكن أيضًا أن تسهم المؤسسات عن طريق صناديق التكافل الاجتماعي داخلها في تحمل جزء من نفقات العزل الطبي لأعضائها المصابين بـ"كورونا" وتخفيف العبء عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يدعو المؤسسات والنقابات لتخصيص جزء من أصولها لعزل مصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.