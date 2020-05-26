"قيادي بجريدة الوفد" يكشف آخر تطورات الأوضاع بعد وفاة موظف بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال ياسر شورى، مدير تحرير جريدة الوفد، إن الأوضاع استقرت بجريدة الوفد بعد وفاة الزميل أيمن عبدالحميد، الموظف بقسم الجمع، حيث تم اليوم تعقيم مبنى الجريدة بالكامل، كما تم توزيع الكمامات والمعقمات بكافة أرجاء الجريدة، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف شورى، عبر منشور له على صفحته بموقع فيسبوك: علمت من سمير زايد، رئيس قسم الإنتاج، بتخصيص مبلغ مؤقت تم تسليمه لزوجة الزميل الراحل لحين صرف جميع مستحقاته ومستحقات أسرته.

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وتابع: ومن فضل الله أن زميلنا بأمن الجريدة الذي اعتقدنا أنه مصاب بكورونا أثبتت العينة التي تم سحبها بأنها سلبية ولا توجد إصابة، والحمد لله كل الزملاء بالجريدة بخير ولا توجد أي إصابات وسيتم سحب عينات بالتنفيذ والتصحيح والإخراج ممن خالطوا الزميل الراحل وبإذن ستكون جميع النتائج سلبية.

وتوجه شورى، بالشكر للمستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والنائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام الوفد، والدكتور هاني سري الدين، رئيس مجلس إدارة الجريدة على ما بذلوه من جهد متواصل منذ الأمس وحتي اللحظة في تأمين أرواح العاملين والصحفيين وأسرهم والوقوف لحظة بلحظة والاتصال على مدار الساعه للاطمئنان على أوضاع العاملين.

واختتم قائلًأ: الحالة العامة والحمد لله مطمئنة طبقا لمشاهداتي اليوم من داخل الجريدة، وقد يكرمنا الله بهداياه عندما لا تثبت إصابة أي من المخالطين للزميل الراحل.