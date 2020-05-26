تخليدًا لذكراه.. إطلاق اسم شهيد حميات إمبابة على أحد أقسام المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على إطلاق اسم الدكتور محمد عبدالباسط الجابري، الاستشاري بحميات إمبابة والذي توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد قبل يومين، على قاعات قسم 10، والذي يجري تطويره حاليا بمستشفى الحميات تكريما له وتخليدا لذكراه.

وقال الدكتور محمد فوزي السوده، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني المستمر والقائم بأعمال رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الطبيب محمد الجابري كان يعمل استشاريًا للحميات بمستشفى حميات إمبابة، ووافقته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا أثناء تأدية واجبه الوطني والوظيفي في علاج مرضى الجائحة بالمستشفى.

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وأضاف السوده في بيان اليوم: "رغم أن الجابري كان لديه المبرر للإعفاء من هذا الواجب، إلا أنه بالتزامه المعهود وتفانيه، أصر على القيام بواجبه ومناظرة والإشراف على علاج المرضى، حتى أصيب وتم تحويله لمستشفى العجوزة للعزل إلى أن صعدت روحه إلى بارئها".

وأوضح أن تخليد ذكراه يأتي تكريما من الوزارة لأحد أبنائها المخلصين.

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