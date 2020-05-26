محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح: سجلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أول حالة وفاة بين المهندسين العاملين بالشركة. وقالت الشركة: انتقل إلى رحمة الله تعالى المهندس أحمد دسوقي، مدير عام شبكات القلعة التابعة لقطاعات شبكات الجيزة، اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادة بالشركة.. "جنوب القاهرة" للكهرباء تسجل أول حالة وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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