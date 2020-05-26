بمكتب القاهرة.. إصابة موظف بشركة "روساتوم " المنفذة لمحطة الضبعة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة روساتوم الروسية المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية ،عن إصابة احد موظفيها في مكتبها ASE بالقاهرة بفيروس كورونا المستجد.

‏‎وأضافت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم إرسال الحالة المصابة إلى الحجر الصحي ومازال معزولًا تحت الرعاية الطبية، كما تم حصر المخالطين له وعزلهم.

و‏‎أكدت الشركة، أنه حتى الآن لا توجد حالات إصابة أخرى للموظفين أو عمال الشركة، مشددة على أنها ستستمر في المتابعة الدورية على أن تقوم بالإعلان عن أي مستجدات في الحالة الصحية للموظفين بالمنطقة.