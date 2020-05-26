متحدث "النواب": أكاذيب الجماعة الإرهابية ضد الأطباء مكانها سلة المهملات ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن ما بثته الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية على لسانه، من أن هناك مشروع قرار بمجلس النواب بأن أي طبيب سيمتنع عن العمل أو يقوم بعمل إضراب عن العمل سيتم حرمانه من بدل العدوى والتغذية، إنما هو استمرار لسياسات هذه الجماعة الإرهابية المارقة ونهجها في بث الأكاذيب والسموم والشائعات ضد الدولة المصرية.

وأضاف حسب الله، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الشائعات والأكاذيب من جماعة الإخوان الإرهابية، مكانها الطبيعي سلة المهملات، ولن تؤثر أبدًا على الشعب المصري أو الأداء رفيع المستوى وغير المسبوق عالميًّا من المهنية والاحترافية من جيش مصر الأبيض في مواجهته البطولية مع فيروس كورونا.

ووجه المتحدث باسم مجلس النواب، تحية قلبية إلى جيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض وجميع مَن ينتمون إلى المنظومة الصحية المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري العظيم بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية سيستمر في دعمه ومساندته جيش مصر الأبيض خلال مواجهته الناجحة ضد فيروس كورونا.

وتابع: جيش مصر الأبيض لا ينظر إلى أي مقابل مادي للقيام بدوره الوطني المشرف، وأكبر دليل على ذلك أنهم يقدمون أرواحهم كشهداء لمصر وشعبها في معركتهم ومواجهتهم مع فيروس كورونا، مؤكدًا أن دورهم لا يقل أهمية عن دور صقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية في الدفاع عن الدولة المصرية ومواجهة الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء البلاد.