أخبار مصر | رئيس البرلمان النمساوي يستقبل غادة والي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان النمساوي يستقبل غادة والي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس البرلمان النمساوي السيد ولفجانج سوبوتكا الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا unodc، وهنأها على توليها منصبها كونها أول سيده تتبوأ هذا المنصب.

وأعربت "والي" عن تقديرها للدولة النمساوية على حسن إدارة جائحه كورونا وأكدت على التزام مقار الأمم المتحده بتطبيق كل شروط وتوجيهات وزاره الصحة النمساوية والتشغيل التدريجي لمكتب الأمم المتحدة بفيينا الذي يضم ٥٠٠٠ موظف دولي.

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وتمت مناقشة أوجه التعاون بين unodc والبرلمان في مجالات مكافحه الارهاب وحماية ضحاياه والتنظيم المشترك للمؤتمر السنوي لاتحاد البرلمانيين الدولي الذي كان مقررا عقده في فيينا في أغسطس ٢٠٢٠ وتم تأجيله إلى ٢٠٢١ بسبب كورونا، حيث يعقد في مقر الأمم المتحده في فيينا بتنظيم مشترك مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الجانبين.

وأشار رئيس البرلمان إلي زيارته للقاهرة في شهر فبراير الماضى ولقائه مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب؛ مؤكدا على اهتمامه بالتعاون البرلماني مع مصر وأيضا في مجال التعليم العالي، حيث وقع اتفاقيه ثنائيه.

وأثنى رئيس البرلمان على دور unodc خاصه في مجالي مكافحة المخدرات والارهاب حيث شغل سابقا منصب وزير داخلية النمسا وكان ملف مكافح المخدرات ضمن أهم الأوليات وتم الاتفاق على مناقشة تقرير وضع المخدرات الدولي المزمع إطلاقه ٢٦ يونيو مع أعضاء البرلمان والعمل علي توثيق علاقات العمل مع unodc.