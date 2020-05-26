أخبار مصر | تخليدا لذكراه .. إطلاق اسم "الجابري" على قسم كامل بحميات امبابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تخليدا لذكراه .. إطلاق اسم "الجابري" على قسم كامل بحميات امبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على إطلاق اسم الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، استشاري الحميات على قاعات قسم 10 والذي يجري تطويره حاليا بمستشفي حميات امبابة، تكريما له وتخليدا لذكراه.

وأفاد الدكتور محمد فوزي السوده، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني المستمر والقائم بأعمال رئيس الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه، بأن الفقيد الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، كان يعمل استشارى للحميات بمستشفي حميات امبابه والتابعه لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليميه، قد وافته المنيه إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبه الوطني والوظيفي في علاج مرضي الجائحه بالمستشفي ورغم أنه كان لديه المبرر للإعفاء من هذا الواجب إلا إنه بالتزامه المعهود وتفانيه أصر علي القيام بواجبه ومناظره والاشراف علي علاج المرضي حتى أصيب وتم تحويله لمستشفى العجوزة للعزل إلى أن صعدت روحه إلى بارئها، ويأتى هذا الإجراء تكريما من الوزارة لأحد أبنائها المخلصين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

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وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

