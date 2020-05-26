مصر | شاهد.. الداخلية ترسم الفرحة على وجوه أسر الشهداء والمصابين خلال العيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. الداخلية ترسم الفرحة على وجوه أسر الشهداء والمصابين خلال العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بإيفاد مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة؛ لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية لهم.

وأعربت أسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم وكذا حرص سيادته على التواصل معهم بكافة المناسبات.

وكما قدم أسر الشهداء والمصابين الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين على أن الدولة المصرية لن تنسى أبدًا أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفي ضوء الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليدًا ووفاءً وعرفانًا لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

ويأتي ذلك أيضا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين، الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك.