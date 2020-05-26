مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": القبض على المتهمين في واقعة "فتاة التيك توك" بالطالبية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": القبض على المتهمين في واقعة "فتاة التيك توك" بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار:

كشف مصدر مطلع، أنه تم القبض على فتاة "التك توك" منة عبد العزيز، على خلفية نشرها لفيديو تتهم فيه مازن إبراهيم بالتعدي عليها بالضرب والتعدي الجنسي.

عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزيتون، على جثة لشخص في حالة تحلل تام، بالقرب من ترعة الجبل.

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد محمود طارق، الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة عقب وفاة زميل له بفيروس كورونا المستجد. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Advertisements

نجحت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم احمد البنداري، في القبض علي "شطه" أشهر تاجر حشيش في المساكن الاقتصادية، وبحوزته كميه كبيره قبل ترويجها.

تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط 6 أشخاص من أطراف خصومة ثأرية، وبحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، لتسببهم في وفاة سيدة عقب وصولها للمستشفي.

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل وزوجته بالمطرية لحيازتهما على 2،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة محتويات الشركات بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.