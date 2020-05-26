المستشفيات التعليمية تطلق اسم شهيد كورونا بحميات إمبابة على أحد أقسامها

وقال الدكتور محمد فوزي السوده مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني المستمر والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الشهيد د. محمد عبد الباسط الجابري كان يعمل استشارى للحميات بمستشفي حميات إمبابة التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية قد وافته المنيه إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبه الوطني والوظيفي في علاج مرضي الجائحه بالمستشفي ورغم أنه كان لديه المبرر للإعفاء من هذا الواجب إلا إنه بالتزامه المعهود وتفانيه أصرعلي القيام بواجبه ومناظره والاشراف علي علاج المرضي حتى أصيب وتم تحويله لمستشفى العجوزة للعزل إلى أن صعدت روحه إلى بارئها، ويأتى هذا الإجراء تكريما من الوزارة لأحد أبنائها المخلصين.

وكانت أرسلت وزارة الصحة والسكان خطابًا إلى كافة الجهات والقطاعات التابعة لها بتحديد الأعداد المطلوبة من "الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، التمريض العالى، الكيميائيين، فنيى التمريض، الفنيين الصحيين، من المحالين للمعاش حديثًا منذ عام فأقل أو أقل من عامين، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وخاطبت الوزارة؛ كلا من "الهيئة العامة للتأمين الصحى، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هيئة الاسعاف المصرية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك لموافاتها ببيانات أعداد الفئات المشار إليها، وفق نموذج استرشادى، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.