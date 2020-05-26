شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منة عبد العزيز فتاة الاغتصاب على تيك توك فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة التيك توك"منة عبد العزيز " التي ظهرت في مقطع فيديو، اتهمت فيه شاب بالاعتداء عليها جنسيا، بالاشتراك مع آخرين، وتتبع رجال المباحث مقطع الفيديو، وتم التوصل للفتاة.

وتم ضبط الفتاة، بعد القبض على الشاب المتهم "م. إ"، بمنطقة العمرانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأخطرت النيابة للتحقيق.

يذكر أن التحرش هو الاعتداء الجنسى على فتاة باللفظ أو الإيحاء أو ملامسة أجزاء غير حساسة من جسدها، ويصنف فى القانون على أنه جنحة تتراوح عقوبتها ما بين 6 أشهر لـ3 سنوات، أما هتك العرض فهو اعتداء الجنسى على فتاة بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وهو جناية تتراوح عقوبتها ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات.

والاغتصاب هو الاعتداء الجنسى الكامل على فتاة، ويتم إثباته بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، وعقوبته تتراوح ما بين السجن المشدد إلى المؤبد وقد تصل فى الظروف المشددة إلى الإعدام، مشترطاً فى كل الجرائم السابقة أن تكون المجنى عليها مكرهة على الفعل، وإذا كان الفعل برضاها فلا عقوبة، إلا فى حالة كون الفتاة قاصر بمعنى أنها لم تتجاوز سن الـ18 بعد. وكافة جرائم الاعتداء الجنسى يتم إثباتها عن طريق الشهود وتحريات المباحث، أو تقرير الطب الشرعى، وأن هناك بعض الدلائل الأخرى التى تستند إليه النيابة فى إعداد قائمة أدلة الثبوت من بينها كاميرات المراقبة، وهى تمثل أدلة إدانة كافية بحق المتهمين، لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.