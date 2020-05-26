شكرا لقرائتكم خبر عن خطفوا الجثمان وأعادته الشرطة.. حكاية متوفية كورونا بالشرقية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، تفاصيل خطف جثمان سيدة متوفية بفيروس كورونا، بعدما قام أفراد من عائلتها بأخذ الجثة دون اتباع الإجراءات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، المعروف باسم كوفيد 19.

وأضاف "غراب " أن السيدة توفيت فى تمام الساعة الواحدة ظهراً بمستشفى حميات فاقوس، مشيراً إلى أن الطب الوقائى اتبع الإجراءات المعمول بها فى دفن موتى فيروس كورونا.

الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك الواقعة الغريبة.

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