شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية أعلى الطريق الدائرى من الاتجاهين فى ثالث أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "اليوم السابع "، حالة من السيولة المرورية علي الطريق الدائرى، فى الاتجاهين في اليوم الثالث من أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الثلاثاء، انتظاما بحركة المروروسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرقبالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية بثالث أيام عيد الفطر.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرىاتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

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وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤديةللميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلكبطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.