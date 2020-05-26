شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفيًا أفضل ممارسات مكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا، من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الجمهورية الهندية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الهندي هنأ الرئيس بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، ومثمناً الثقل السياسي البارز التي تمارسه مصر بشكل متزن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه؛ توجه الرئيس بالشكر لـ«مودي» على هذه اللفتة الطيبة، مشيدا بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والهند، ومؤكداً حرص مصر الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بالمستوى التجاري والاستثماري والطبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية خاصة فيما يتعلق بالخبرات وأفضل الممارسات لدى البلدين لمكافحة وأحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.