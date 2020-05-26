شكرا لقرائتكم خبر عن «استقبل مواطنين».. تشميع محل كشري بطوخ لمخالفته قرارات الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن مجلس مدينة طوخ بالتعاون مع مركز الشرطة، الثلاثاء، حملة مكبرة لمتابعة مدى تنفيذ حظر التجول والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأسفرت الحملة التي قادها رضا قنديل، رئيس الوحدة المحلية ببلتان، التابعة لطوخ، عن غلق وتشميع مطعم كشري استقبل مواطنين داخل المطعم، مخالفًا قرار رئيس الوزراء بشأن حظر المطاعم من استقبال مواطنين والاكتفاء على خدمة الدليفري. غلق وتشميع محل كشري في القليويبة غلق وتشميع محل كشري في القليويبة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 17,967

تعافي 4,900

وفيات 783

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