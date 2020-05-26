شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعيين معاونين بالنيابة ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة (8 قرارات جمهورية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 مكرر (ج)، 8 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن تعيينات مندوبين في مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وبعض معاونين النيابة الإدارية ومحاكم الاستئناف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 17,967

تعافي 4,900

وفيات 783

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