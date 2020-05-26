شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري بـ«التشكيليين»: تمثال مجدي يعقوب بداية جيدة لعمل مشرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شحتة حسني، الفنان التشكيلي، استشارى بنقابة الفنانين التشكيليين، وعميد كلية التربية والطفولة جامعة الزقازيق، ردًا على بعض المعترضين حول إحلال تمثال الدكتور مجدي يعقوب محل تمثال الحصان بمدخل مدينة بلبيس، إنه كان هناك هجومًا على الشاب القائم بأعمال التمثال، والذي اجتهد في عمله لإخراج هذا العمل بصورة مشرفة وجاءت نسبة تنفيذ التمثال بحوالي ٨٠% من حيث الشبه والشكل الرئيسي، لافتًا إلى أنه كان هناك بعض الملاحظات البسيطة، والتي تم تلافيها بعد ذلك.

وأضاف «حسني» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «تمثال الحصان الذي تم إزالته كان بعيد كل البعد عن مواصفات الحصان العربي الأصيل رمز محافظة الشرقية، فضلا عن أنه كان يشكل تشويه للذوق العام وبه العديد من الأخطاء الفنية في نسب التنفيذ ولا يتمتع بالقيمة الفنية والجمالية المطلوبة، وأنه لابد وأن يراعي في مثل هذه الأعمال الحفاظ على الشكل البصري»، مؤكدًا أن «تمثال الدكتور مجدي يعقوب هو بمثابة بداية جيدة لعمل مشرف كرمز للمكان الذي ولد فيه العالم الجليل كإبن من أبناء الشرقية».

وأوضح أنه «سبق وتم مناقشة عدة أمور مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتم عرض عدة صور لمثل هذه النماذج منها أيضا تمثال للحصان بمدخل موقف المنصورة، وطالب بإزالته كونها تتسبب في تشويه الذوق العام لشعار المحافظة، وكأنها نسخة مشوهة وتم وضعها في الميادين»، مؤكدًا على أنه «من خلال مناقشة هذه الأمور مع محافظ الشرقية، كان متفهما تماما لتلك الأمور من حيث الوضع المنظوري، وبدأ في الاستعانة بالفنانين والنقابات للعمل على إظهار الشكل الجمالي والحضاري والنسق العام بشوارع وميادين المحافظة».

وذكر الاستشاري أنه جاري الإعداد لوضع تمثال للجندي المصري من شهداء الجيش والشرطة وأخر للفلاحة المصرية الأصيلة بميادين بلبيس، وذلك بهدف تنمية الذوق العام؛ معلنا قيامه خلال الفترة المقبلة بعمل جدارية أو تمثال مضخم لشهداء الجيش الأبيض، كرمز لمن قدموا العديد من التضحيات والجهد المبذول حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد.

كانت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بإشراف اللواء سامي علام رئيس المدينة، قامت بوضع تمثال للدكتور مجدي يعقوب بميدانه المحدد مسبقاً بديلا لتمثال الحصان بمدخل المدينة وذلك بعد إقراره من اللجنة الفنية المشكلة من قبل محافظ الشرقية، وذلك بحضور الدكتور شحته حسني خبير استشاري بنقابة الفنانين.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أكد أنه تم عمل تمثالين أحدهما للدكتور مجدي يعقوب، والآخر للشيخ عبدالحليم محمود، واللذان من المقرر وضعها في إثنين من الميادين العامة بمركز ومدينة بلبيس تكريماً وتخليداً لهما وتقديراً لمجهوداتهما، مؤكدًا أنه منذ بداية عمل التمثالين تم تشكيل لجنة فنية متخصصة مكونة من أحد مهندسي الإدارة الهندسية، وأحد اساتذة جامعة الزقازيق بكلية التربية النوعية، وخبراء استشاريين في مجال الفنون التشكيلية، لمتابعة صنع التمثالين والوقوف على أية ملاحظات بهما، لافتا إلى أن من يقوم بعمل التمثالين فنان تشكيلي مقيد بنقابة الفنون التشكيلة وأحد ابناء عائلة الشيخ عبدالحليم محمود، والتي أعربت عن رضائها الكامل عن التمثالين لمطابقتهما للشكل الأصلي للشخصيتين.

وأكد محافظ الشرقية أنه حرصاً على إظهار الشكل الجمالي والحضاري والنسق العام قامت المحافظة بإزالة عدد من التماثيل غير اللائقة والتي لا تتبع أياً من وزارتي الآثار أو السياحة ولم يتم صنعها من خلال فنانين تشكيلين تحت اشراف وزارة الثقافة مضيفا انه تم الاستعانة بأحد أساتذة كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق لوضع تصور فني ومعماري لائق لطرق تجميل وتزيين الميادين سواء بالتشجير أو بوضع التماثيل التي تعبر عن أهم ما تشتهر به المحافظة من الناحية التاريخية والحضارية والأثرية، مؤكدا أن المحافظة جادة في تنفيذ مشروعات التجميل والتطوير بنطاق المحافظة وفتح العديد من المحاور المرورية الجديدة فضلاً عن إنشاء عدد إثنين ممشي سياحي بمدينة الزقازيق لتكون متنفس آمن للمواطنين.

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كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت حالة من الجدل حول وضع تمثال الدكتور مجدي يعقوب محل تمثال الحصان بمدخل المدينة، فيما أوضحت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس، أن تصميم التمثال كان تحت إشراف لجنة فنية متخصصة، وأنه جاري الإعداد لوضع تمثال أخر للشيخ عبدالحليم محمود بأحد الميادين بالمدينة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه لابد لنا أن نفتخر بهم كونهم من أبناء هذه البلدة ونحث أبنائنا على اتخاذهم قدوة ومثل يحتذى به.