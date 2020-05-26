شكرا لقرائتكم خبر عن الشلاتين تفحص جميع القادمين إليها لمنع انتقال عدوى كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مدينة الشلاتين بالبحر الأحمر في إجراء الفحص الطبي لجميع المواطنين الوافدين إلى المدينة من خلال وجود فريق طبى ثابت على مدخل مدينة الشلاتين لفحص الوافدين وتعقيم وتطهير السيارات الوافدة لمنع انتقال فيروس كورونا للمدينة.

وأكد محمد على، سكرتير مدينة الشلاتين، أن الفحص الطبي يتم بالتنسيق مع الإدارة الصحية كإجراء استباقي لمنع ظهور حالات إصابة بكورنيش المدينة وتم توفير أدوات التعقيم والتطهير وكشافات قياس درجة الحرارة وسيارة مخصصة للفريق الطبي.

وأكد بيان صادر عن مدينة شلاتين أنه تم وضع خطة في حال الاشتباه بالإصابه بالمرض، حيث يتم نقل الحالة في سيارة مجهزة إلى مستشفى الشلاتين المركزي لاستكمال الفحوصات وفقا لبروتوكول التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مدينة الشلاتين أول مدينة تتخذ هذا الإجراء من بين مدن البحر الأحمر وأن المدينة الوحيدة مع مدينة حلايب اللتان لم تظهر فيهما أي إصابة بالفيروس بالبحر الأحمر.

مدينة الشلاتين بالبحر الأحمر تفحص القادمين إليها لمنع انتقال فيروس كورونا

مدينة الشلاتين بالبحر الأحمر تفحص القادمين إليها لمنع انتقال فيروس كورونا

مدينة الشلاتين بالبحر الأحمر تفحص القادمين إليها لمنع انتقال فيروس كورونا

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