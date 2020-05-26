شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تحذر المصريين من تحصيل اشتراكات لصالح كيان وهمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة القوى العاملة المواطنين المصريين بالخارج والداخل من الوقوع في براثن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات الوهمية التي ظهرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الذين يروجون عبر مندوبين لهم للانضمام للجنة تدعى «اللجنة النقابية الإدارية للعاملين المصريين بالخارج والعائدين»، من خلال ملئ استمارة عضوية وسداد رسم قيمة الاشتراك السنوي على حساب بإحدى البنوك المصرية وإصدار كارنية عضوية.

ويناشد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات، ومراجعة وزارة القوى العاملة «الإدارة العامة للاتصال النقابي»، في مثل هذه الأمور باعتبارها هي الجهة التي يتم إيداع أوراق اللجان النقابية لديها وتقوم بالأشراف وإعلان نتائج انتخابات ممثليها، حيث أن اللجنة المذكورة ليس لها شرعية قانونية، وإنما هي كيان وهمي للابتزاز والنصب على المواطنين المصريين.