شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة 3 أشقاء.. محافظ الشرقية يتابع تطهير وتعقيم شوارع قرية الرحمانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، أعمال التطهير والتعقيم الجارية بشوارع قرية الرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير، بعد أن شهدت حالات وفاة 3 أشقاء إثر إصابة 2 منهم بفيروس كورونا المستجد، والثالث بإلتهاب رئوي، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الإجرءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والحد من إنتشاره.

واطمأن المحافظ من رئيس مركز ومدينة أبوكبير، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذه حيال 3 منازل بالقرية، والخاضع أصحابها لإجراءات العزل الصحي، موجهًا رئيس المدينة بالتنسيق مع وكيلي وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية والمواد الغذائية الجافة لهم، لسد احتياجاتهم من الغذاء خلال فترة العزل الصحي للتخفيف عنهم من حدة أزمة كورونا المستجد.

وأكد المحافظ رئيس مركز ومدينة أبوكبير بالتنسيق مع الجهات المعنية، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنازل والمنشات الخدمية بنطاق القرية، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الأهالي، موجهًا برفع ناتج تطهير بحر فاقوس ورفع تراكمات القمامة ودهان السور الحديدي والخرساني بطريق البحر لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للقرية.

كان محافظ الشرقية وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمباني الحكومية والمنشآت الخدمية، والشوارع ومواقف السيارات ومحطات القطار والأسواق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ الشرقية يتابع تطهير وتعقيم شوارع قرية الرحمانية

محافظ الشرقية يتابع تطهير وتعقيم شوارع قرية الرحمانية

محافظ الشرقية يتابع تطهير وتعقيم شوارع قرية الرحمانية