شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: اعتقال «الرويضاني» في ليبيا يكشف الهزيمة النفسية للإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن «الإرهابي يحمل خواءً نفسيًّا وروحيًّا كبيرًا، إذ إن المرتزقة لا عقيدة لهم، فضلًا عن أنهم لا وطنية ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق لهم».

وأضاف «جمعة» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن «استسلام كبار قياداتهم بهذه الصورة المهينة يكشف الهزيمة النفسية للإرهابيين، وأنهم لا يمكن أن يصمدوا أمام عقيدة من يدافع عن دينه ووطنه وأرضه وعرضه وكرامته بحق، فالأرض تقاتل مع أهلها كما يقولون، وأرض الشرفاء مقابر الغزاة والمرتزقة على مدار التاريخ».

وتابع: «لا شك أن اعتقال الإرهابي محمد الرويضاني يكشف عن صفحة سوداء للدول الراعية للإرهاب، ويتطلب وقفة دولية جادة لمحاسبة هذه الدول التي تحتضن الإرهاب والإرهابيين».

كان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن تمكن وحدات القوات المسلحة الليبية في محاور طرابلس من القبض على الداعشي السوري محمد الرويضانى المكنى أبوبكر الرويضانى، أحد أخطر عناصر داعش في سوريا.