شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الشروق بقويسنا يبدأ استقبال مصابي فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا مع مجموعة «العربي»، بشأن بدء استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا والوقوف على آخر التجهيزات، بحضور الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، والدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور سعيد محمد البربري، مدير مستشفى العربي بأبورقبة، ووكيل مديرية الصحة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التنسيق الكامل بين مديرية الصحة ومجموعة العربي لتوفير المستلزمات الطبية والأطقم الطبية والمسحات اللازمة لبدء دعم منظومة الصحة في مواجهة أزمة كورونا، حيث أكد محافظ المنوفية على بدء إستقبال حالات الإصابة بكورونا من العاملين بمجموعة توشيبا العربى وأسرهم من الدرجة الأولى اليوم بمستشفى الشروق التابعة لمجموعة العربي بسعة 40 سرير لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا بدءًا من إجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة وحتى العزل.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم البدء يوم الخميس المقبل في استقبال حالات الإصابة المتوسطة بمركز ومدينة أشمون بمؤسسة العربي لتنمية المجتمع بأبورقبة وستكون الأولوية الأولى لأهالي قرية أبورقبة بإجمالي 60 سرير، كما سيتم استقبال حالات الإشتباه من العاملين بمجموعة العربي بمدرسة العربي للتعليم الفني بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة على التنسيق الكامل مع مجموعة العربي بشأن توفير مشرف من مديرية الصحة وكذا المستلزمات الطبية والمسحات اللازمة، وأكد مدير مستشفى العربي على ضرورة تكاتف كافة الجهود المجتمعية والوقوف صفًا واحدًا بجانب أجهزة الدولة لعبور هذه المرحلة الراهنة.

وفى نهاية الإجتماع، أجرى محافظ المنوفية اتصالاً هاتفيًا بالدكتور عبدالباري العجيزي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة للإطمئنان على صحته، وذلك فور إصابته أمس بفيروس كورونا، وحالته الصحية مستقرة.

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