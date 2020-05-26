شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل قها»: تطبيق بروتوكول «الصحة» الجديد.. واستقبال 12 حالة متوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قها المركزي لعزل المصابين بفيروس كورونا في القليوبية تطبيق جميع التعليمات والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة لخدمة ورعاية واستقبال المرضى، حيث يجري حاليا تطبيق البروتوكول الجديد للوزارة الذي يقضي بالعزل المنزلي للحالات الإيجابية المستقرة والعزل بالمدن الجامعية للحالات المتوسطة والعزل بمستشفيات الحجر للحالات الحرجة، وهو ما يتم تطبيقه حاليا بالنسبة للحالات المتواجدة في المستشفى.

وأكد مصدر داخل المستشفى، رفض نشر اسمه، أنه لا صحة لما تردد عن خروج حالات إيجابية من المستشفى دون استكمال العلاج، مشيرا إلى أن الحالات التي خرجت جميعها مستقرة صحيا دون أعراض ما بين سلبية التحليل وبعضهم إيجابي خرج حسب رغبة المصاب حيث يقضي البروتوكول أنه لو أتيح العزل المنزلى للحالة مع الالتزام بمواعيد المسحات يصرح بالخروج لاستكمال العلاج والعزل في المنزل، وفي حالة عدم إتاحة العزل المنزلي يتم تحويل الحالة للمدن الجامعية تحت إشراف طاقم طبي.

وأضاف المصدر أن المستشفى استقبلت خلال الساعات الماضية أكتر من 12 حالة متوسطة الخطورة منهم 3 دخلوا الرعاية المركزة حيث تستقبل المستشفى فقط حاليا الحالات متوسطة وشديدة الخطورة وفق البروتوكول.

وكان المستشفى أعلن تعافى وخروج المسعف خالد عبدالعظيم بعد ورود التقارير الخاصة سلبية بعد إجراء مسحتين له، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 236 متعافيا.

وقال الدكتور أحمد سعد خيامي، رئيس الفريق الطبى الخامس بمستشفى قها، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 236 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

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وأكد مستشفى الحجر الصحى بقها أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.