شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية في ثالث أيام العيد: الحظر للكورنيش.. والاحتفال في الأحياء الشعبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ثالث أيام عيد الفطر المبارك في الإسكندرية تشديد إجراءات الحظر على الكورنيش بإغلاقه بإحكام أمام حركة المرور أو المشاة، بينما شهدت الشوارع الجانبية والأحياء الشعبية احتفالات كبيرة بالعيد من قبل الأطفال والشباب، حيث امتلأت الشوارع بعد ساعة الحظر بالشباب والأطفال لعب بعضهم الكرة، فيما ظهرت تجمعات تجلس على النواصي، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الموتوسيكلات التي يستأجرها الشباب والأطفال ويقودونها بسرعة جنونية ويحدثوا ضوضاء شديدة بفعل المسجل ارتفاع أصوات الأغاني.

والتزمت مناطق شرق الإسكندرية والتي يطلق عليها «راقية» بالحظر، حيث بدت الشوارع شبه خالية من المارة، وأغلقت المحال حتى المسموح لها بالفتح والأنشطة المستثناة من الحظر. وواصلت المنتزة والمعمورة غلق أبوابها أمام الزوار، وكذلك جميع الحدائق العامة وودور السينما والمقاهي.

في السياق، واصلت قوة التدخل السريع بالمحافظة عملها في مطاردة مخالفات البناء في عدة مناطق، حيث حاول المقاولون استغلال إجازة العيد والحظر للبناء دون ترخيص أو اضافة أدوار مخالفة لبناية مخالفة من الأساس.

وواصلت وحدة التدخل السريع بالمحافظة حملاتها، حيث توجهت الوحدة إلى عقارين مخالفين بشارع النبوي المهندس أمام مستشفى الصدر بالمنتزة ثان، وذلك بالتنسيق مع رئيس الحي ومدير الإدارة الهندسية.

وتم تسليم مقاول الإزالة الأدوار من الثاني عشر علوس حتى الثامن عشر علوس بواقع ٧ أدوار في العقار الأول، كما تم تسليم مقاول الإزالة العقار الثاني لإزالة الحوائط الخارجية في الأدوار من الأول علوي حتى الخامس عشر علوي بعد أن تبين أن الدورين الخامس عشر والسادس عشر العلويين مشغولين بالسكان ليبلغ عدد القرارات التي تم تنفيذها في العقارين خمسة عشر قرارًا.

وتوجهت الوحدة إلى العقار الكائن خلف محطة الصرف الصحي بمنطقة سيدي بشر بالمنتزة أول، وتبين بناء غرفة بدون ترخيص، وتم فك الشدة وإزالة سقف الغرفة، كما تم التوجه إلى العقار خلف 44 الملك حفني، وتبين وجود حائط على الرصيف أمام العقار وتم إزالته على الفور.

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غلق دور العرض السينمائى بالإسكندرية فى عيد الفطر

غلق دور العرض السينمائى بالإسكندرية فى عيد الفطر

غلق دور العرض السينمائى بالإسكندرية فى عيد الفطر

غلق دور العرض السينمائى بالإسكندرية فى عيد الفطر

غلق دور العرض السينمائى بالإسكندرية فى عيد الفطر