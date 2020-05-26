شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يعيد حقيبة أموال لصاحبها العائد من الخارج بعد عزله في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد سائق حافلة في بني سويف حقيبة أموال عثر عليها داخل حافتله إلى صاحبها العائد من دولة الإمارات الشقيقة، بعد عزله في المدينة الجامعية ببني سويف.

وقال محمد على محمد، 49 سنة، وشهرته «كاشريلا»، من منطقة بلبل بمدينة بني سويف: «أعمل سائق حافلة وخلال الأيام الماضية تقوم الشركة التي أعمل لديها بنقل العالقين العائدين من الخارج من المدينة الجامعية ببني سويف إلى القاهرة عقب إنتهاء فترة عزلهم صحيًا، وفي إحدى المرات عقب إنتهائي من عملي وأثناء عودتي بالحافلة لبني سويف فوجئت بإتصال من أحد أفراد الأمن بالمدينة الجامعية يخبرني بأن أحد الركاب أخبره بأنه نسى حقيبة هامة له داخل الحافلة وأنه سيتواصل معي وبالفعل تواصل معي وأخبرته بأن أحد لم يركب معي عقب توصيلهم ولو نسى حقيبته في الحافلة لوجدها في مكانها».

أضاف: «توقفت في الطريق وبدأت في التفتيش عن الحقيبة في الحافلة وبالفعل عثرت عليها، واتصلت بصاحبها وأخبرته بذلك، وفتحت الحقيبة للتأكد عن ما بداخلها فوجدت مبالغ مالية بالدولار ومتعلقات شخصية ثمينة ما بين هاتف محمول أيفون وقلم ذهبي وساعة ودفتر شيكات موقعة لحامله، وصباح اليوح الثاني حضر إلى صاحب الحقيبة وعقب التأكد من هويته والعثور على جواز سفره داخل الحقيبة سلمتها له، حيث تبين أن بداخلها دفتر شيكات».

تابع: «حيث فتح الراكب الحقيبة، ووجد متعلقاته ظل يشكرني وقت طويل للغاية وعرض على مبلغ مالي إلا أنني رفضت ذلك إلا أنه أصر أن يهادي نجلي بالعيدية وفوجئت عقب مغادرته أنه مبلغ 500 جنيها. أعمل سائق أتوبيس منذ 20 عامًا، ولدي ولد وبنت بالمرحلة الثانوية والجامعية وأحمد الله على نعمه على، ولو أن الحقيبة بها مئات الملايين لكنت فعلت ما فعلت».