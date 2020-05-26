شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفيات 19 وليست 11».. أمين عام «الأطباء»: متحدث «الصحة» أعلن نصف الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، تعليقًا على إعلان وزارة الصحة عن أعداد وفيات ومصابي فيروس كورونا من الفرق الطبية، إن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أعلن «نصف الحقيقة وليس الحقيقة كلها».

أضاف «الطاهر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء: «عدد الوفيات 19 وليس 11 فقط، فالوزارة ذكرت الوفيات والمصابين في مستشفيات العزل والفرز لكن الوفيات والمصابين ليسوا فقط في هذه المستشفيات فهناك مستشفيات أخرى وجامعية تعمل وتستقبل مصابين».

تابع: «ما نريده هو تطبيق ما ذكرته وزيرة الصحة على أرض الواقع بحيث تُجرى مسحات فورية لأي طبيب مخالط لحالة إيجابية، وأي طبيب يثبت أنه إيجابي يتوفر له مكان في مستشفى فورا من دون مهاترات لا داعي لها، وهو المطلوب على وجه السرعة».

مضى قائلًا: «الشيء الآخر هو التأكيد على جميع مديري المستشفيات بإتاحة صرف جميع الواقيات الشخصية الكاملة على مدار 24 ساعة، فضلا عن ضرورة تدريب الفرق الطبية على المطلوب منهم، وتحديدا في المستشفيات الجديدة التي تم ضمها لمستشفيات الفرز، مع ضرورة وجود مسارات بداخل هذه المستشفيات تفصل بين المشتبه بهم والمرضى العاديين، فلابد من عمل أماكن منفصلة ومسارات منفصلة بين المناطق النظيفة والمشتبه بتلوثها وهي أمور أساسية».

وأكد أن «إعلان الوزيرة عن توفير مخزون كافي من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات، شيء جيد للغاية، لكنه ليس بالتصريحات فنتمنى أن يتم تنفيذه على أرض الواقع وإذا تحسنت الأمور وتم توفير هذه المستلزمات بالفعل، فهو شيء جيد ويبقى التنبيه على مديري المستشفيات بتوفير الواقيات وصرفها، أما فيما يتعلق بتوفير دور في كل مستشفى للأطقم الطبية، فالتطبيق على أرض الواقع سيثبت هل سيحل ذلك المشكلة أم لا، وما نرجوه هو أن يكون التطبيق إيجابيًا».

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