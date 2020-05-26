«الكهرباء» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين العاملين بمحطة الضبعة النووية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل بموقع محطة الضبعة النووية خلال الفترة الحالية واتباع كافة التعليمات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونفت الوزارة وجود أية إصابات بين العاملين أو الخبراء الروس في موقع الضبعة النووي، بعد إعلان الشركة الروسية إصابة إحدى الموظفات من الطاقم الإدارى لمكتب الشركة الروسية بالقاهرة، وهى لموظفة إدارية ليست من المخالطين للعاملين في موقع المحطة النووية بالضبعة.
وأكدت الوزارة المتابعة اليومية لكل العاملين في موقع الضبعة وعدم وجود حالات مصابة به حتى الآن.
وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تطبيق عدد من الإجراءات منذ منتصف مارس الماضى للحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين في مواقع محطات الكهرباء لوجود خبراء أجانب بين العاملين في تلك المواقع.
وأضاف أنه تم تطبيق نظام متابعة الحرارة وكارت متابعة يومي لهم، وبالنسبة للأجانب القادمين من الخارج في تلك الفترة قبل توقف رحلات الطيران كان يتم إجراء تحليل PCR قبل انتظامهم في العمل بالمواقع المختلفة.
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