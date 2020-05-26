شكرا لقرائتكم خبر عن «فض حفلات الزفاف وإغلاق مقاهي ومحال تجارية».. المحافظات تتصدى لمخالفات الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الوحدات المحلية بالمحافظات، الثلاثاء، حملات مكبرة بالتعاون مع الشرطة، لمتابعة التزام المواطنين والمحال التجارية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي وأي تجمعات قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا.

ففي القليوبية، قرر المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، إحالة صاحب مقهى بقرية السفاينة بطوخ، للنيابة، لفتحه المقهى خلال أيام العيد وتقديم الشيشة للرواد، بعد أن تمكنت حملة قام بها سمير عمر، نائب رئيس مدينة طوخ، يرافقه قوة من مركز الشرطة، من ضبطه، وتم التحفظ على الأدوات وضبط المخالف. كما تم فض حفل عرس بقرية زاوية بلتان التابعة للمركز، وتم التحفظ على أدوات الصوت والـ«دي جى»، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الواقعة.

وفي الفيوم، تمكنت الوحدة المحلية لمركز طامية، خلال حملة بالتعاون مع الشرطة، من غلق محل حلاقة مخالف، ومحل لبيع الأجهزة الميكانيكية بقرية الروضة، وإزالة مبنى مخالف بالطوب الأبيض بعزبة مومى، كما تم فض حفل زفاف بقرية فرقص، وضبط جرار زراعي مخالف لتوقيت الحظر، وغلق محل أقمشة مخالف بقرية المقاتلة، وغلق وتشميع ملعب كرة قدم مخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع جميع الحالات وتم التحفظ على المعدات بمعرفة الوحدة المحلية. وتم إزالة 5 حالات بناء مخالف لقانون البناء 119 على مساحة 700 متر، وإزالة سور وتشوينات على مساحة 7 قراريط، وتم غلق محل أقمشة مخالف بقرية المقاتلة، وغلق وتشميع ملعب كرة قدم كان به مجموعة من الشباب.

وفى بني سويف، قال المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، إنه تم غلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة، وغلق مواقف السيارات وطريق الكورنيش من خلال مديرية

الأمن، ومنع المواصلات العامة بين مراكز المدن، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية مخالفة بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية، لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين بمناسبة العيد.

وأوضحت الدكتورة إيمان فؤاد، مدير حديقة حيوان بني سويف، أن الحديقة مغلقة أمام الجمهور، وأن الحيوانات الموجودة بالحديقة من أسود وضباع وقرود وزواحف متعافية تمامًا، ولم يحدث أي نفوق في الحيوانات وتتم متابعتها طبيًا، ويحصلون على الغذاء في المواعيد المقررة لها، مشيرة إلى أن وباء كورونا وإغلاق حديقة الحيوان، أعطى فرصة قوية للحيوانات للحصول على إجازة ستساعدهم على الانتعاش وفرصة قوية لهم على زيادة قوتهم وحيويتهم قبل عودة الحديقة إلى العمل.

وأشارت إلى أن الزواحف حاليًا عادت من البيات الشتوى لها، وتحصل على الغذاء المخصص لها في الصيف، كما أن هناك ولادات جديدة ظهرت في الحديقة في الماعز الجبيى الموجود بالحديقة في فترة الإغلاق.

وكان المحافظ محمد هانى غنيم، وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، بتكثيف المرور بالشوارع الرئيسية والميادين لمنع أي تجمعات محتملة للمواطنين، ومتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق، ومنع أي أسواق عشوائية، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أي احتفالات خلال العيد بالحدائق أو المتنزهات على منطقة الكورنيش بالمراكز التي يمر بها نهر النيل.

وفي كفرالشيخ، خلت جميع الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات من أي تواجد للمواطنين، كما خلا مصيف بلطيم بجميع شواطئه من أي تواجد للمواطنين، وكذلك شاطئ النيل بدسوق وفوه ومطوبس، وتم تكثيف الحملات الأمنية وحظر التجوال على الشواطئ والكورنيش، ومنع التجمعات، وفى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة بالغلق التام لجميع الشواطئ والمتنزهات، والحدائق العامة، منعاً للاختلاط والتزاحم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وفى دمياط، قال حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، إنه لم يتم رصد أي حالة تعد واحدة سواء على أملاك الدولة أو على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لرصد أي حالة تعد والتصدىي لها في مهدها.

وأضاف أنه تم تركيب بوابة تعقيم في مدخل مبنى مجلس المدينة تبرع بها أحد المواطنين، لافتًا أن هناك متابعة مستمرة لرؤساء الأحياء للوقوف على حالة النظافة ورفع القمامة أولا بأول، مشددًا على الدفع بكافة معدات النظافة في نطاق المركز والمدينة للارتقاء بحالة النظافة.