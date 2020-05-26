شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بشأن النيابة الإدارية وقضايا الدولة والاستئناف وتعديل أقدميات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية مجموعة كبيرة من القرارات الجمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، وتعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة.
كما تضمنت القرارات تعيين معاونين للنيابة الإدارية، وتعيينات بمحاكم الاستئناف، كما شملت تعيين بعض القضاة للعمل بالنيابة العامة لدي محكمة النقض طوال الوقت لمدة سنة.
وتضمنت القرارات تعديل أقدمية عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة، وترقية رئيس نيابة إدارية إلي درجة وكيل عام.
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