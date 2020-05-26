شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة شيرين الجيار استشارى طب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة، زوجة الشهيد الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب القصر العينى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رسالة لأطباء مصر قائلة: "على العهد والقسم مش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف".

وتابعت الجيار، فى رسالتها: "الدكتور هشام كان قدوة لكل شباب الأطباء المحتاجين يعرفوا عمل ايه فى حياته المهنية.. كان لما مريض يحتاجه مهما كنا مسافرين يرجع تانى عشان يلحق المريض.. كان بيعمل مجهود كبير جدا لتنظيم قوافل طبية فى القرى والنجوع.. هشام فضل يشتغل لأخر دقيقة فى حياته.. حتى كتب الله له الشهادة.. وأنا هرجع شغلى قريب.. وكثير من زملائنا اللى أصيبوا بعد شفائهم عادوا مرة أخرى لعملهم ومساعدة المرضى بالرغم من كل التحديات والصعاب اللى ممكن نواجها.. لكن هذا ليس معناه اننا نتخلى عن مريض لأن هذا عهدنا أمام الله".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطبيبة بمستشفى العزل بالعجمي رفضت الالتفات لدعوات تقديم الاستقالة وأعلنت مواصلة استكمال دورها الطبي في معالجة مصابي مرضي كورونا المحجوزين بمستشفيات العزل.

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