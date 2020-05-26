"الحرية" يعلن دعمه لأطباء مصر.. ويطالب بأقصى درجات الحماية للأطقم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، والمحاسب أحمد مهني، الأمين العام للحزب، عن دعمه والوقوف خلف أطباء مصر الشرفاء، مطالبا الجميع بمساندة الأطباء والوقوف خلف الدولة والمساهمة في دعم الدولة ومؤسساتها واتباع الطرق الوقائية والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتقدم حسب الله، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، بخالص التعازي لأهالي وأسر شهداء الواجب والوطن من الأطباء العاملين في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور حسام يونس، رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصري، على كل الدعم لأطباء وتمريض جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الأول في مقاومة جائحة كورونا، كما تقدم لهم الشكر على تفانيهم في عملهم لإنقاذ المرضى.

وشدد يونس، على شكره وتقديره للقيادة السياسية بقيادة لدعمها لجيش مصر الأبيض، مطالبا وزارة الصحة بتوفير مستشفى عزل للأطباء المصابين بفيروس كورونا وتوفير أقصى سبل الحماية للأطقم الطبية .​