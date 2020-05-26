بداية من السبت.. ننشر المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة بدءًا من السبت المقبل، لتتناسب مع قرار تعديل توقيت حظر التجوال.

وأضاف المصدر لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن جداول التشغيل الجديدة ستكون على النحو التالي:

1- موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً .

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2- موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً.

3- مواعد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءً ومن العتبة 19.45 مساءً.

وأشار المصدر، إلى أنه سيستمر بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءًا من الساعة السادسة صباحاً.