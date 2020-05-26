قيادي وفدي: على الدولة ألا تسمح للإخوان بنشر الفتنة واستغلال مطالب الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن تكاتف الأطباء مع الدولة مهم في المرحلة الحالية في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها مصر؛ بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الجندي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القنوات والمواقع الإخبارية التابعة للجماعة الإرهابية والتي تبث من دول معادية لمصر تحاول نشر الفتنة وإشعال أزمة في صفوف الأطباء مع الدولة؛ خصوصًا وزارة الصحة، ويبدو أنهم قد أزعجتهم حالة التكاتف الوطنية التي أثمرتها إذاعة مسلسل "الاختيار".

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، على أن الدولة بكل مؤسساتها تقدر جيدًا جميع أطباء مصر في كل المواقع، وتؤمن بأهمية دورهم؛ خصوصًا في ظل أزمة فيروس كورونا، كونهم خط الدفاع الأول عن الشعب المصري.

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وأشار الجندي، إلى أهمية الوعي وعدم فقدان الثقة في مؤسسات الدولة؛ لأنه السبيل الوحيد لإسقاط مصر، متابعًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أكثر من مرة على أن استهداف الدولة ومحاولات الإيقاع بها لن تنتهي، وأنها تحتاج إلى تكاتف جموع المصريين في مواجهتها".

وطالب الجندي، الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة بتقديم مزيد من الدعم المادي والمعنوي لجموع الأطباء؛ من أجل استمرارهم في تأدية دورهم على خط المواجهة مع هذا الوباء العالمي، مناشدًا جموع المصريين بضرورة الانتباه إلى كل المحاولات الخبيثة لتفكيك الترابط والتكاتف المصري.

كما طالب أيضًا وسائل الإعلام، ببث حملات دعم للأطباء؛ لرفع روحهم المعنوية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من أجل أن تتخلص مصر من هذا الوباء وتعود الحياة كما كانت.