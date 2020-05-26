للاستعانة بهم في مواقع العمل.. مقترح برلماني بإصدار شهادات مناعة للمتعافين من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إلزام وزارة الصحة بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا؛ للاستعانة بهم في مواقع العمل والميادين العامة.

وأوضح عامر، خلال اقتراحه، اليوم الثلاثاء، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تخطى نصف مليون حالة، بعدد 504870 حالة؛ ففي مصر ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من 4900 حالة حتى اليوم.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن العديد من الدول حاولت تأمين وحماية المتعافين، ووضع آليات تحميهم من الخوف والقلق الزائد المنتشر حولهم عند التعامل معهم بعد مثولهم للشفاء.

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وتابع: على سبيل المثال تعاملت ألمانيا مع المتعافين، واتجهت إلى أصدار "شهادة مناعة" يتم إعطاؤها للأشخاص الذين يتمتعون بمناعة والتي تسمح لهم بالتحرك بحرية والإعفاء من القيود والحظر المفروض على ممارستهم لأعمالهم اليومية وحياتهم.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن إصدار هذه الشهادة يحمل عدداً من الإيجابيات؛ أهمها حماية المتعافي من كل أشكال الذعر والتنمر والخوف الزائد الذي يكون لدى المواطنين عند تعاملهم مع متعافٍ؛ خشية العدوى منه إذا تم التعامل معه.

ونوه عامر، إلى الدولة المصرية ستستفيد من هؤلاء المتعافين في الاستعانة بهم في الأماكن التي تمثل تجمعات سواء في وسائل المواصلات أو الأماكن والميادين العامة، أو مواقع العمل التي تمثل بؤرة تجمعات واختلاط مباشر، فهؤلاء لن يكون عليهم أي ضرر من التعامل مع المواطنين؛ نظرًا لأنهم لديهم مناعة ضد هذا الفيروس.

واقترح رئيس لجنة الصناعة، إصدار شهادات مناعة للمتعافين يمكن من خلالها الاستفادة منهم في هذه الظروف الراهنة التي تحتاج فيها الدولة إلى أفراد يكونون بمثابة حائط صد للحماية في الوقت الذي يخشى فيه الجميع التعامل بعضهم مع بعض؛ خوفًا من انتقال العدوى.