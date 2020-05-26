القبض على "فتاة تيك توك" وترحيلها إلى قسم الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على "منة عبد العزيز" المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة تيك توك" على خلفية اتهامها لشاب يدعى "مازن إبراهيم" بالضرب والاعتداء الجنسي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي.
وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى مكان اختباء "منة" وأمكن ضبطها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، وتم ترحيلها إلى قسم الطالبية.
وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني مسؤول -رفض نشر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام- أن الشاب "مازن" متحفظ عليه داخل قسم شرطة الطالبية، ويخضع للتحقيق.
البداية كانت بظهور "منة"، التي يتابعها عبر حسابها على انستجرام نحو 50 ألف شخص و83 ألف متابع على "تيك توك"، باكية وعليها آثار ضرب، وزعمت في مقطع فيديو تعرضها لحادث اغتصاب وتصوير بالإكراه من صديقها "مازن" بالاتفاق مع صديقاته.
وفي غضون دقائق، تصدرت "فتاة التيك توك" محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، ليبث الشاب المشكو في حقه "مازن" مجموعة فيديوهات عبر حسابه بموقع "فيسبوك" للرد على الاتهامات الموجهة إليه.
بعد أقل من ساعتين، ظهرت منة صحبة مازن واثنين آخرين، نافية صحة ما جاء على لسانها في المقطع الأول مؤكدة "مفيش أي حاجة بينا.. هو أخويا الكبير واتصالحنا".
مقاطع الفيديو التي نشرتها "منة" وصديقها "مازن" وثالثة تدعى "شيماء" كانت محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تنسيقا مع مباحث الإنترنت ومديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي.
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