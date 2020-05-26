ضبط 177 هاربًا من أحكام في حملة أمنية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
ضبطت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، 177 شخصًا صادر بحقهم أحكامًا في حملة أمنية بمدن المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.
جرى التحفظ على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 177 محكومًا عليهم بإجمالي 2385 حكمًا، وتحصيل 1473 غرامة، وتحرير 77 مخالفة.
كما جرى شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة، وأسفرت عن تحرير مخالفات مرورية لقائدي سيارات ودراجات نارية، عبارة عن 1412 مخالفة، وتحصيل مبلغ 9400 جنيه.
وفي مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد أحمد سليم، جرى ضبط 30 قضية تموينية.
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