في البر والبحر.. انتشار أمني لتنفيذ القرارات الاحترازية خلال عيد الفطر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية فيديو لجهود أجهزة الوزارة خلال متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا" والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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