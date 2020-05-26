حفل زفاف وملاهي ومطعم للوجبات الجاهزة.. ضبط 3 وقائع خرق لحظر التجول في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت وزارة الداخلية جهودها في رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وضبط القائمين عليها.

وأسفرت جهود الوزارة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة عن ضبط عدد من المخالفات.

أكدت المعلومات والتحريات إقامة حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الطالبية.. بالانتقال والفحص تم ضبط صاحب الحفل ومالك الفراشة، كما تم بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق إزالة الإشغالات المتواجدة بالشارع.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

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الواقعة الثانية بدأت بورود معلومات للقأجهز الأمنية بقيام المسئولين عن أحد المطاعم بدائرة قسم شرطة الأهرام ببيع الوجبات السريعة للمواطنين أثناء فترة الحظر وتواجد عدد من المواطنين أمام المحل؛ وبالانتقال والفحص تم ضبط ثلاثة عاملين بالمحل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

الواقعة الثالثة هي قيام أحد الأشخاص باستئجار قطعة أرض مساحتها 1000 متر بدائرة قسم شرطة الأهرام واستخدامها كملاهي أثناء فترة الحظر، وبالفحص تم ضبطه وتبين إقامته لعدد "22 أرجوحة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.